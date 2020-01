Correios entrega nova frota na inauguração do CDD Porto Seguro

Na sexta-feira (17), durante a inauguração do novo Centro de Distribuição Domiciliar dos Correios em Porto Seguro, o superintendente estadual de Operações da empresa na Bahia, José Oliveira dos Santos, realizará a entrega de doze motos e um veículo novos à unidade.

A proposta é renovar e complementar a frota do CDD Porto Seguro, trazendo com isso mais agilidade e ganho de produtividade à prestação de serviços na região. São mais de 1000 encomendas e 10.000 correspondências entregues diariamente pelo CDD Porto Seguro, com eficiência e dedicação dos seus 28 empregados.

Para melhor atender, a unidade foi relocalizada para um novo imóvel, totalmente adaptado para os Correios. O CDD Porto Seguro, mais moderno e completo, contará com climatização, área postal e de encomendas, carga e descarga e demais setores previstos nos centros de distribuição domiciliar.

O atendimento ao público será de 14 às 15 horas, para consulta de objetos postais em situação de devolução ao remetente.

