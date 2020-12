Correios lança selo em comemoração aos 90 anos de Silvio Santos

No último sábado (12), os Correios colocam em circulação selo personalizado em homenagem aos 90 anos do comunicador e fundador do Sistema Brasileiro de Televisão (SBT), Silvio Santos.

Em 12 de dezembro de 1930, nascia, no Rio de Janeiro, Senor Abravanel – que ao assumir o nome artístico de Silvio Santos, tornou-se uma das figuras mais carismáticas e queridas do público, detentor da carreira mais longeva e bem-sucedida da história da televisão brasileira. Sua estreia na TV ocorreu em 1962, numa trajetória de 60 anos à frente das câmaras.

A arte do selo traz uma foto de Silvio Santos em destaque, com o seu característico sorriso, seguida, na parte inferior, da inscrição “90 anos” e a assinatura do apresentador. A peça filatélica pode ser adquirida por fãs, admiradores e filatelistas.

Já o carimbo comemorativo, também denominado “marca postal”, reproduz a efígie do comunicador – inspirada na imagem do selo – ladeada pelas indicações “90 anos” e “Silvio Santos”. Na parte inferior da peça, figuram o nome “Correios”, o local de lançamento, “São Paulo – SP”, e a data de aniversário do apresentador, “12/12/2020”. A peça ficará resguardada na agência Central de São Paulo, no Vale do Anhangabaú, até 11 de janeiro de 2021.

O valor da folha de selos é de R$ 47,80, podendo passar a R$ 36,00 a partir da segunda unidade adquirida. A estampa poderá ser solicitada em todas as agências do país e também na loja virtual dos Correios, por tempo limitado.

Tenha seu próprio selo – Selos personalizados podem ser criados por qualquer pessoa que queira imortalizar, por meio destas peças filatélicas, campanhas, personalidades ou fatos importantes da vida, como viagens, casamentos, aniversários, entre outras. A encomenda dos itens personalizados pode ser feita em qualquer agência dos Correios, em todo o Brasil, bastando que o cliente leve a imagem escolhida para estampar o selo.

Os selos serão enviados ao endereço indicado pelo cliente e podem ser utilizados na postagem de cartas para qualquer local do Brasil. Mais informações podem ser obtidas no Blog da Filatelia.

Por | Assessoria de Imprensa Superintendência da Bahia