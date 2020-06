COVID-19: Bahia tem 290 cidades com transporte intermunicipal suspenso; Veja lista

O governo da Bahia suspendeu o transporte intermunicipal em mais 10 cidades do estado. Um decreto publicado nesta quinta-feira (4) determina o fechamento das rodoviárias de Almadina, Banzaê, Barro Preto, Canarana, Firmino Alves, Licínio de Almeida, Matina, Ouriçangas, Sento Sé e Sítio do Quinto

A medida passa a valer a partir de sexta-feira (5). No total, o estado possui 290 cidades com transporte intermunicipal suspenso.

A decisão tem o objetivo de conter o avanço do coronavírus no estado e prevê a proibição da circulação, saída e chegada de qualquer transporte coletivo público e privado, rodoviário e hidroviário, nas modalidades regular, fretamento, complementar, alternativo e de vans.

O decreto desta terça-feira também autoriza a retomada do transporte em Serra Dourada, cidade com 14 dias ou mais sem novos casos de Covid-19.

Confira abaixo a lista de cidades que têm transporte municipal suspenso:

Acajutiba

Adustina

Água Fria

Aiquara

Alagoinhas

Alcobaça

Almadina

Amargosa

Amélia Rodrigues

Anagé

Andaraí

Anguera

Antas

Antônio Cardoso

Aporá

Apuarema

Araçás

Araci

Aramari

Aratuípe

Aurelino Leal

Baianópolis

Banzaê

Barra

Barra do Choça

Barra do Mendes

Barra do Rocha

Barreiras

Barrocas

Barro Preto

Belmonte

Boa Vista do Tupim

Bom Jesus da Lapa

Boquira

Brumado

Buerarema

Buritirama

Cabaceiras do Paraguaçu

Cachoeira

Caém

Caetité

Cairu

Caldeirão Grande

Camacã

Camaçari

Camamu

Campo Alegre de Lourdes

Campo Formoso

Canarana

Canavieiras

Candeal

Candeias

Candiba

Cândido Sales

Cansanção

Canudos

Capela do Alto Alegre

Capim Grosso

Caraíbas

Caravelas

Cardeal da Silva

Casa Nova

Castro Alves

Catu

Cícero Dantas

Cipó

Coaraci

Cocos

Conceição da Feira

Conceição do Almeida

Conceição do Coité

Conceição do Jacuípe

Conde

Condeúba

Coração de Maria

Coronel João Sá

Correntina

Crisópolis

Cristópolis

Cruz das Almas

Curaçá

Dário Meira

Dias d’Ávila

Dom Basílio

Encruzilhada

Entre Rios

Esplanada

Euclides da Cunha

Eunápolis

Fátima

Feira de Santana

Filadélfia

Firmino Alves

Floresta Azul

Gandu

Glória

Gongogi

Governador Mangabeira

Guanambi

Iaçu

Ibicaraí

Ibipeba

Ibirapitanga

Ibirapuã

Ibirataia

Ibitiara

Igrapiúna

Iguaí

Ilhéus

Inhambupe

Ipecaetá

Ipiaú

Ipirá

Irará

Irecê

Itabela

Itaberaba

Itabuna

Itacaré

Itaetê

Itagi

Itagibá

Itajuípe

Itamaraju

Itanagra

Itanhém

Itaparica

Itapé

Itapebi

Itapetinga

Itapicuru

Itapitanga

Itatim

Itiúba

Itororó

Ituaçu

Ituberá

Jaborandi

Jacaraci

Jacobina

Jaguarari

Jaguaripe

Jandaíra

Jaquaquara

Jequié

Jiquiriçá

Jitaúna

João Dourado

Juazeiro

Jussari

Lafaiete Coutinho

Laje

Lajedão

Lamarão

Lapão

Lauro de Freitas

Licínio Alves

Livramento de Nossa Senhora

Luís Eduardo Magalhães

Macarani

Macaúbas

Madre de Deus

Maetinga

Maiquinique

Mairi

Malhada de Pedras

Manoel Vitorino

Mansidão

Maragogipe

Maraú

Marcionílio Souza

Mascote

Mata de São João

Matina

Miguel Calmon

Milagres

Mirante

Monte Santo

Morro do Chapéu

Mucuri

Mulungu do Morro

Muniz Ferreira

Muritiba

Mutuípe

Nazaré

Nordestina

Nova Fátima

Nova Soure

Nova Viçosa

Novo Triunfo

Olindina

Oliveira dos Brejinhos

Ouriçangas

Ourolândia

Palmas de Monte Alto

Palmeiras

Paramirim

Paratinga

Paripiranga

Pau Brasil

Paulo Afonso

Pedro Alexandre

Pilão Arcado

Pindaí

Pindobaçu

Pintadas

Piraí do Norte

Piripá

Piritiba

Pojuca

Ponto Novo

Porto Seguro

Potiraguá

Prado

Presidente Dutra

Queimadas

Quixabeira

Rafael Jambeiro

Remanso

Retirolândia

Riachão das Neves

Riachão do Jacuípe

Riacho de Santana

Ribeira do Amparo

Ribeira do Pombal

Ribeirão do Largo

Rio do Antônio

Rio do Pires

Rio Real

Rodelas

Ruy Barbosa

Salinas das Margaridas

Salvador

Santa Bárbara

Santa Brígida

Santa Cruz Cabrália

Santa Cruz da Vitória

Santa Inês

Santa Luzia

Santa Rita de Cássia

Santa Teresinha

Santaluz

Santanópolis

Santo Amaro

Santo Antônio de Jesus

Santo Estêvão

São Desidério

São Domingos

São Félix

São Francisco do Conde

São Gonçalo dos Campos

São José da Vitória

São José do Jacuípe

São Sebastião do Passé

Sapeaçu

Sátiro Dias

Saubara

Seabra

Senhor do Bonfim

Sento Sé

Serra Preta

Serrinha

Serrolândia

Simões Filho

Sítio do Quinto

Sobradinho

Souto Soares

Tanquinho

Teixeira de Freitas

Teofilândia

Terra Nova

Tucano

Uauá

Ubaitaba

Ubatã

Umburanas

Una

Urandi

Uruçuca

Utinga

Valença

Valente

Várzea da Roça

Varzedo

Vera Cruz

Vereda

Vitória da Conquista

Wanderley

Wenceslau Guimarães

Xique-Xique

