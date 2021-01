Covid-19: Prefeitura de Prado incentiva medidas de higienização das mãos com instalação de lavatórios

Como uma medida para conter a proliferação do novo coronavírus, garantindo a higienização para os turistas e moradores, a Prefeitura de Prado instalou neste sábado (02), lavatórios gratuito.

Os lavatórios são equipados com torneira com água, sabão líquido, álcool 70%, papel toalha e lixeira. São estruturas portáteis e ficarão disponíveis nos pontos estratégicos de maior circulação de pessoas.

De acordo com o prefeito Gilvan (PSD). “Além do distanciamento social, a principal arma contra o coronavírus é a higienização frequente das mãos. Então, para evitar a disseminação do vírus nestes ambientes onde já se registra uma maior circulação de pessoas, instalamos esses lavatórios móveis como um complemento ao trabalho de conscientização que temos adotado”, explica.

O vice-prefeito Carlão da Saúde, explicou a importância da higienização frequente das mãos “Tão importante quanto ficar em casa é o ato de lavar as mãos com frequência. Já é comprovado pelos órgãos de saúde que manter a higiene é uma das medidas eficazes que podemos adotar contra a pandemia que assola nosso país e mundo”, reforçou.

Com essas instalações, as pessoas que estiverem transitando pelo centro da cidade, poderão higienizar as mãos uma das principais medidas de higiene pessoal para evitar o contágio e a disseminação do vírus no município.

A iniciativa faz parte de um pacote de ações contra o novo Coronavírus.

