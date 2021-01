Covid-19:´100% das cidades baianas serão contempladas pela vacina´, diz Rui Costa

O governador Rui Costa assegurou nesta sexta-feira (8) que a Bahia tem tudo pronto para começar a imunização contra a Covid-19. Insumos como agulhas e seringas já foram adquiridos, assim como os refrigeradores para manter os imunizantes em baixa temperatura. O anúncio aconteceu no mesmo dia em que a Anvisa recebeu pedido para uso emergencial da CoronaVac e da vacina da AstraZeneca/Universidade de Oxford.

Na Bahia, segundo disse o governador, os primeiros a receberem as doses serão os profissionais das área da saúde e da segurança pública, além dos idosos acima de 65 anos e demais pessoas que fazem parte do grupo de risco. “A prioridade não será por cidade. Todas as as cidades, 100%, serão contempladas”, completou.

Segundo Rui, a intenção de começar a vacinar em 30 dias revelada na quinta-feira (7) pode ser concretizada a antes, a depender do volume de vacinas recebidas. Imunizados os primeiros grupos, outros vão ser inseridos, como idosos entre 60 e 65 anos. “Vamos incluir também professores da educação estadual, municipal e privada, para que a gente retome com toda a segurança as aulas.”

O governador planeja concluir toda a imunização antes do final deste ano. “Espero que o governo federal atrapalhe menos. Se não pode ajudar, pelo menos atrapalhe menos para que a gente possa vacinar o quanto antes”, comentou Rui.

Vinculada ao Ministério da Saúde, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária tem 10 dias para responder os pedidos de autorização especial feito pela CoronaVac e pela AstraZeneca. Os dois produtos terão fabricação no país, por meio do Instituto Butantan e da Fiocruz, respectivamente.