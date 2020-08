Crescer e aparecer na internet sem gastar muito: pequenos podem aprender com grandes

Posicionar-se online é um grande desafio para todas as empresas, independente de tamanho ou setor. Se por anos foi possível estar presente apenas com um site ou perfis simples em redes sociais, fica cada vez mais claro agora que só estar lá não é suficiente: é preciso se destacar.

Claro que dinheiro importa na hora de criar uma estratégia, mas pequenos empresários, influenciadores, produtores de conteúdo e profissionais em geral que querem vender seus serviços não precisam gastar milhares e milhares de reais para alcançar seu público. Inclusive empresas grandes e internacionais estão aprendendo essa lição sem precisar destacar boa parte de seu orçamento para publicidade.

Criatividade é tudo

A internet é um lugar que premia a criatividade e a inovação. É possível criar padrões, formatos e até linguagens diferentes e se destacar com isso. Um exemplo disso é o Sportsbet, um novo casino online, que investe em conteúdo especial nas suas redes sociais, participação de influenciadores, artes coloridas e contato com o público.

Os cassinos online são um nicho que só cresce em tamanho e o Brasil é um mercado interessante, que começa a se abrir. Caça-níqueis, jogos de cartas, roleta e outros jogos são oferecidos nessas plataformas, mas muitas vezes as empresas não têm grande criatividade no seu marketing. Não é isso que acontece com o Sportsbet.io, que busca inovar e por isso se diferencia.

O mesmo se aplica para a Empiricus, empresa que prepara relatórios para investir na Bolsa, títulos públicos, fundos e outros produtos financeiros. Esse é um assunto bastante específico e que por anos não foi acessível para o grande público na linguagem.

Independentemente se você acredita que seu marketing de conteúdo seja exagerado ou tente ser muito chamativo, ele dá certo. A empresa é a líder em seu mercado, que explodiu nos últimos anos: os brasileiros hoje falam mais sobre investimentos e procuram mais conteúdo sobre isso.

Saber “virar a chavinha” e conversar com o público na internet é um desafio, já que qualquer conteúdo pode chegar a milhões. E serão pessoas de diferentes realidades socioeconômicas, escolaridade, idades e credos. Ser plural é fundamental.

Ao mesmo tempo, seu produto pode ser bastante direcionado. Por exemplo, se ele tiver um valor alto, ele precisa ser direcionado para um público mais restrito, com maiores condições. O desafio de se posicionar na internet e chegar ao maior número de pessoas que estarão interessadas no que você tem a falar.

Como fazer isso?

Novamente, não é preciso ter grandes recursos para criar uma presença online diferente e que pode se converter em negócios. Alguns dos itens abaixo vão depender de fatores que iremos apontar, mas todos eles exigem investimentos baixos.

– Não deixe de estar presente; mas só tenha o que você conseguirá fazer

Ter um site é importante. Estar no Instagram, Facebook e Twitter também. Ter um canal no YouTube é ótimo. Criar uma newsletter, um grupo no WhatsApp, tudo maravilhoso. Mas não colocar conteúdo neles, não responder seus seguidores, ou seja, só criar e largar é pior do que não ter, porque passa a impressão de desleixo, de pouco cuidado com sua imagem. Então antes de sair criando, pense: eu vou conseguir manter e dar atenção regularmente para isto?

Caso você tenha dúvidas, inicie com um site e apenas uma rede social. A rede pode depender muito: influenciadores, profissionais ligados a setores como beleza, saúde, esportes tem o Instagram como foco. Já criadores de conteúdo podem preferir o Twitter e sua agilidade.

– Observe a concorrência

Isso não significa roubar ideias, mas ver o que dá certo e o que não dá. Um perfil nas redes sociais vale a pena? Eu consigo produzir esse conteúdo, aparecer na frente da câmera, contratar alguém para editar meus vídeos? Antes de começar é interessante ver o que está sendo feito e a partir disso criar a sua marca, privilegiando seus pontos fortes e seu jeito de ser.

– Como chego no meu público?

Ter 100 mil seguidores no Instagram é excelente, mas não faltam casos de pessoas que têm isso mas não conseguem ganhar um real. É melhor ter mil seguidores ativos e engajados que milhares que não compram, não seguem e não engajam. Sempre deixe claro a razão para você estar ali: vender um produto. Esse produto pode ser uma bola de futebol, a melhor maquiagem, sua opinião sobre um assunto, sua arte ou qualquer outra coisa.