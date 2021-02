CSJE e pais discutem a volta às aulas em meio à pandemia

Depois da apresentação da proposta pedagógica da escola pela coordenadora Maricéa Deocleciano, foi estabelecido o formato adotado pelo Colégio São João Evangelista (CSJE) para o ano letivo 2021, contando sempre com o apoio da família.

A primeira reunião entre pais e professores foi uma ótima oportunidade para iniciar uma parceria num ano onde o distanciamento ainda limita as práticas educativas, mas todos estão empenhados em levar e assegurar as crianças e adolescentes uma educação de qualidade.

Muitos pais estiveram presentes nas dependências do Colégio São João Evangelista, porém outros optaram em utilizar as ferramentas online adotadas pela escola, moldando o ensino online. Os professores foram apresentados as famílias, especificando suas respectivas séries e forma de condução das disciplinas.

O projeto inicial adotava aulas híbridas com ferramentas do Google Sala de Aula, mas sem autorização das esferas governamentais, as rotinas foram adiadas atendendo as normativas vigentes. Aula Híbrida é um modelo de aula que utiliza os recursos tecnológicos para o professor orientar e direcionar as atividades que serão realizadas em casa e outras atividades em modo presencial. Ou seja, a utilização combinada entre o aprendizado online e o presencial.

Dúvidas poderão ser tiradas por meio de ferramentas online, pelos telefones (73) 3294-1009 / (73) 98861-0995 ou por meio de visita no Colégio São João Evangelista (CSJE), no endereço R. Paulo VI, 15 – Centro – Itamaraju (BA), 45836-000.