Curso gratuito capacita profissionais e estudantes de Farmácia

A farmácia já era um estabelecimento essencial e agora se mostra ainda mais importante, ponto fundamental para o enfrentamento da pandemia. Para manter os profissionais e estudantes da área atualizados, o Centro Universitário Internacional Uninter criou em parceria com o Instituto Wilson Picler, o curso gratuito e online ‘‘Boas Práticas no Atendimento Farmacêutico’’.

‘‘Muitas pessoas têm aproveitado este momento para estudar e se aprofundar em diversas temáticas pela necessidade do dia-a-dia do trabalho que teve diversas mudanças, como é o caso dos profissionais que trabalham na linha de frente nas farmácias’’, explica o coordenador do curso de Farmácia e Práticas Integrativas Complementares da Uninter, Vinícius Bednarczuk de Oliveira.

Além das medidas de isolamento do local, o curso aborda temas como o uso correto de equipamentos de proteção individual e as medidas de identificação de pacientes com a Covid-19.

Para saber mais sobre o curso e fazer a inscrição, basta acessar o link https://www.uninter.com/extensao/gratuitos/. O curso é gratuito, tem carga horária de 60 horas e dá direito a certificado.

Por | Ana Paula Scorsin