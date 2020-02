Dalvadísio assume comando do PDT em Itamaraju

Com a participação do prefeito Marcelo Angênica e do deputado estadual Samuel Júnior (PDT), o secretário municipal de Governo, Dalvadísio Lima, promoveu nesta quinta-feira (13) uma reunião com alguns amigos e aliados políticos. O objetivo foi anunciar que assume a presidência do PDT de Itamaraju, apresentar o novo quadro diretivo e as propostas visando o fortalecimento da agremiação no município.

De acordo com o recém-empossado presidente, as mudanças no partido já começaram a apresentar resultados, com a adesão de novos militantes. “Já estamos preparando o registro em cartório de um grande número de filiados aqui ao PDT, nos próximos 60 dias estaremos realizando um grande encontro de filiados e apresentando nossos pré candidatos a vereadores para essa eleição em 2020”, informou o dirigente.

Esse primeiro momento estamos apenas participando com alguns amigos e aliados políticos que nos acompanham há algum tempo, que irão se somar a outros que estamos dialogando e irão se agrupar e receber as “boas vindas” do deputado Samuel Júnior, que cumpre o segundo mandato na bancada da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), fazendo parte da Comissão de Constituição e Justiça. “Com o apoio do nosso deputado, estamos buscando o fortalecimento do PDT em Itamaraju para que tenhamos boa participação no pleito eleitoral”, ressaltou Dalvadísio.

Informou o dirigente que a meta do partido é lançar vários candidatos a vereador em Itamaraju e ter representatividade no legislativo municipal. Essa proposta ganhou o incentivo do prefeito Marcelo Angênica, que pontuou: “Com certeza, o PDT terá pelo menos dois vereadores na bancada da Câmara Municipal”.

Dalvadísio Lima comentou também sobre sua participação nos últimos pleitos eleitorais em Itamaraju, fazendo parte inclusive da campanha que elegeu em 2016 o atual prefeito municipal. Lembrou que “em 2012 tivemos uma votação expressiva, somando quase 13 mil votos na disputa pela prefeitura de Itamaraju”.

Ao encerrar a reunião, o deputado Samuel Júnior também abordou a sua trajetória política e atribuiu a sua conquista ao empenho da comunidade evangélica da Igreja Assembleia de Deus, onde ele faz parte do quadro de pastores. “Graças à igreja, tivemos votação em 414 dos 417 municípios da Bahia”, comemorou.

Por Domingos Oliveira