Dançarinos do meme do caixão pedem para pessoas respeitarem isolamento

Os carregadores de caixão dançarinos de Gana, que viraram meme durante a pandemia de Covid-19, pediram para que as pessoas respeitem as regras de isolamento para evitar a propagação do novo coronavírus.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, o líder do grupo Benjamin Aidoo, acompanhado pelos carregadores de caixão, faz uma homenagem aos profissionais da saúde de todo o mundo. Ele também aproveita para lançar o apelo: “Fiquem em casa”.

Em Gana, na África, os funerais são eventos sociais muito importantes. Dançar com o caixão virou um ritual pois se acredita que a prática traz alegria à alma da pessoa que morreu.

Os carregadores de caixão dançarinos que alegram funerais em Gana

Eles estão sempre bem vestidos e dançando ao som de músicas animadas. Performance acontece na presença da família, amigos e vizinhos da pessoa que será enterrada.

Um dos primeiros vídeos do grupo foi divulgado há muito tempo, mas durante a pandemia voltou a circular, inspirando vários memes. Veja o vídeo da BBC que viralizou: Em reportagem publicada na BBC nesta segunda-feira, Benjamin Aidoo, o líder do grupo, comentou que mesmo eles foram atingidos pela pandemia de novo coronavírus.

“Esta pandemia derrubou meu negócio. Tive que paralisar tudo.”

MUNICÍPIO DE ITAMARAJU

Em Itamaraju o “meme com caixão”, virou tema de campanha contra o coronavírus e ganhou espaço em um outdoor no centro da cidade e a cena viralizou na internet no final do mês de Abril. O .que mais chamou atenção da população foi o tema “Fique em casa ou dance com a gente”.

