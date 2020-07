Datas confirmadas: retorno do Campeonato Baiano e futebol brasileiro

A população de Itamaraju já não precisa de aguardar mais tempo, o Campeonato Baiano, bem como o futebol brasileiro retornaram, após mais de três meses em que as competições nacionais estiveram suspensas. A poucas rodadas do final da primeira fase do Campeonato Baiano, finalmente será possível ver futebol de qualidade no estado.

Contudo, as notícias animadoras não ficam por aqui. Isso porque, também já no próximo dia 4 de agosto, está agendado o início muito aguardado do Brasileirão Série A e Série B. Foram muitas as reuniões e avanços e recuos nesses últimos meses, mas a verdade é que os Campeonatos de futebol profissionais no Brasil irão decorrer e a um bom ritmo.

De fato, o ritmo de jogos deverá ser intenso pois, no caso dos Campeonatos Estaduais, como o Baiano, e do Brasileirão Série A, todas as rodadas previamente planejadas vão acontecer. Ou seja, no caso da Série A, irão bem ser jogadas 38 rodadas, fazendo com que a temporada se estenda até ao final de fevereiro.

Campeonato Baiano promete grandes jogos

Como já é natural, o retorno do Campeonato Baiano significa automaticamente o regresso de grandes jogos. Prova disso é que, por exemplo o forte time do Fluminense de Feira já está preparando com antecedência sua possível passagem para as meias dos Estaduais.

Porém, tal como está acontecendo com os principais Campeonatos na Europa, será provável que o Campeonato Baiano esteja decorrendo sem torcedores nas arquibancadas. Contudo, é de prever que a maioria dos jogos do Estadual sejam transmitidos pelas emissoras, fazendo com que os amantes de futebol não percam um minuto de suas equipes favoritas. Quem estará mais forte no Campeonato Baiano?

Que equipe entrará melhor no Brasileirão?

No caso do Brasileirão, se o Flamengo era o claro favorito a ganhar a Série A, esses últimos 3 meses acabaram levantando muitas dúvidas, dando especial realce à saída inesperada do técnico vitorioso Jorge Jesus. Para além disso, as diferentes preparações e medidas poderão fazer com que outras equipes entrem melhor preparadas.

É importante realçar que, por exemplo, no estado de São Paulo os times tiveram autorização mais tarde para iniciar os treinamentos. Até que ponto esse atraso de várias semanas não acabou prejudicando a preparação desses times para essa temporada, que já se iniciará no início desse mês de agosto?

As questões estão se levantando diariamente entre torcedores e comentaristas, que já consideram essa temporada no Brasileirão histórica, antes mesmo de ela ter começado. Contudo, o Brasileirão não será encurtado, como acabou sendo equacionado. As 38 rodadas estão calendarizadas, sendo que essa será a primeira vez que um Brasileirão se estende até o mês de fevereiro.

Emissoras não cederam no calendário

Na verdade, muitas foram as especulações acerca do reatar dos Campeonatos Estaduais, mas também do formato do Brasileirão 2020. Com uma temporada que, no mínimo, terá menos três meses, se especulou que o Brasileirão poderia retornar ao formato mata-mata. Porém, as pressões das emissoras, principalmente da rede Globo (principal detentora dos direitos televisivos), teriam se oposto à diminuição do número de jogos do Brasileirão Série A acordados.

Ora, como existe, mais do que nunca, a necessidade de os times terem rendimentos e receitas provenientes dos direitos televisivos, mas também de propagandas, rapidamente a ideia de um Brasileirão mais curto foi deixado de lado. Assim, estará garantido que as emissoras irão cumprir na totalidade com o acordo, pagando muitos milhões aos 20 times do Brasileirão.

Já no caso dos Campeonatos Estaduais, também está previsto que sejam todos finalizados, mesmo que alguns comecem mais tarde do que outros. O mesmo se pode dizer de outras provas de competições nacionais importantes, como é o caso da Copa do Brasil. A própria CBF já afirmou publicamente que plano é que todas essas competições também sejam finalizadas nessa temporada.

Importância do futebol na sociedade

Em tempos de superação e de muitas incertezas, o retorno do futebol brasileiro poderá ter o efeito tranquilizador e de maior normalidade na sociedade brasileira. Sendo um esporte amado por dezenas de milhões de brasileiros, assistir de novo aos jogos de seus times favoritos poderá devolver momentos de felicidade, emoção e de esquecimento de todos os problemas.

Quer seja em Itamaraju, Bahia ou em qualquer outra cidade brasileira, o futebol não será nunca uma solução para os problemas do momento, mas sim uma brisa de ar fresco, que nos faz sempre respirar melhor.