De máscara, Nicole Bahls vai à inauguração de loja bijoux em São Paulo

Na manhã desta terça-feira, 13, Leonardo Wistefelt inaugurou mais uma loja de sua franquia Leo Bijoux.

Aproveitando o crescimento de sua marca, o empreendedor aproveitou para lançar a maior das lojas, com um total de 200 metros quadrados.

A fim de tornar o momento ainda mais especial, Leonardo convidou Nicole Bahls para participar do evento.

“Mais um sonho realizado, essa é a segunda loja de uma grande rede. Que Deus nos abençoe!, admiramos a história da Nicole por isso convidamos ela para esse grande momento”, disse o empresário.

De máscara e com um look impactante, a modelo esbanjou simpatia e posou para diversos registros com produtos da loja e com os convidados.

“Estou voltando para os eventos aos poucos e sempre com todas as medidas de segurança” diz Nicole.

Seguindo todas medidas de segurança estipuladas pela Organização Mundial da Saúde, Leonardo fez um coquetel apenas para clientes mais ativos da marca e a beldade, Nicole Bahls.

Foto: Dennis Souza