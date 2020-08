Decreto do governo da BA prorroga suspensão de aulas e eventos até 30 de agosto

O decreto que proíbe aulas e eventos na Bahia foi prorrogado pelo governo do estado até o dia 30 de agosto. A medida foi publicada nesta sexta-feira (14), no Diário Oficial.

Com isso, as atividades em escolas da rede pública e privada seguem suspensas. O primeiro decreto de suspensão das aulas foi publicado ainda no mês de março, após os primeiros casos da Covid-19 na Bahia. Ele tem sido prorrogado desde então, como medida preventiva ao coronavírus.

Além disso, eventos com mais de 50 pessoas também não podem ser realizados. Com isso, fica proibida qualquer atividade que envolva aglomeração de pessoas, como shows, feiras, apresentações circenses, eventos científicos, passeatas, bem como abertura e funcionamento de zoológicos, museus, teatros, dentre outros.

Por | G1BA