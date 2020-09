Deputados do PDT fortalecem pré candidatura de Dalvadisio Lima a prefeito de Itamaraju

O PDT de Itamaraju, além do pré candidato a prefeito Dalvadisio Lima conta com a força de dois vereadores eleitos que disputam a reeleição e mais 21 pré candidatos que tentam seu primeiro mandato.

Os deputados Samuel Júnior, estadual e Alex Santana, federal dão total apoio a Dalvadisio Lima, que em 2012 obteve uma das maiores votações da história de Itamaraju, 13 mil votos, e em 2016 após realizar convenções partidárias deixou a corrida pela cadeira do executivo e apoiou o médico Marcelo Angenica que veio a ser eleito com 14.848 votos, após a eleição Lima assumiu a secretária de Governo do atual gestor e se tornou um leal aliado do gestor.

Dalvadisio permaneceu três anos e cinco meses a frente da secretaria, convidado pelo pastor Valdeli Rios, presidente da Igreja Assembléia de Deus em Itamaraju e dos deputados Samuel Júnior e Alex Santana, Dalvadisio assumiu a presidência do PDT de Itamaraju, preparando o partido para a disputa eleitoral em 2020 e hoje figura entre as principais lideranças políticas do município.

Lima, diante da pandemia, tem priorizado sua pré campanha nas redes sociais, levando aos cidadãos as suas propostas de governo, caso venha a assumir a prefeitura em 2021.

Por | Ascom PDT