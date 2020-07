Detran-BA amplia regime especial e Ciretrans funcionam por hora marcada no estado

Com a reabertura da 13ª Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran), nesta segunda-feira (6), em Ilhéus, no sul baiano, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-BA) completou a retomada parcial dos serviços nos 33 municípios que abrigam Ciretrans. Por causa da pandemia da Covid-19, o atendimento em todas as unidades acontece somente por hora marcada no portal (www.sacdigital.ba.gov.br) ou aplicativo SAC Digital, com o controle no número de usuários.

Estão disponíveis serviços relacionados a condutores e veículos, como a emissão, segunda via e renovação da carteira de habilitação e transferência de propriedade do automóvel. A relação completa dos procedimentos oferecidos em cada unidade consta no SAC Digital.

As Ciretrans em funcionamento estão localizadas nas seguintes cidades: Alagoinhas, Amargosa, Barreiras, Brumado, Cachoeira, Camaçari, Conceição do Coité, Cruz das Almas, Euclides da Cunha, Eunápolis, Feira de Santana, Guanambi, Ilhéus, Ipirá, Irecê, Itaberaba, Itabuna, Itamaraju, Itapetinga, Jacobina, Jequié, Juazeiro, Paulo Afonso, Santo Amaro, Santa Maria da Vitória, Santo Antônio de Jesus, Seabra, Senhor do Bonfim, Serrinha, Simões Filho, Teixeira de Freitas, Valença e Vitória da Conquista.

O Detran-BA retomou parcialmente o atendimento também em 41 postos de atendimento, no interior, e em 26 lojas da Rede SAC, na capital e no interior, exclusivamente por agendamento no SAC Digital. Na plataforma eletrônica de serviços do Estado, a pessoa pode consultar as cidades contempladas e os respectivos procedimentos liberados.

Por | Ascom