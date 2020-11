Detran-BA discute em Brasília perspectivas do trânsito no pós-pandemia

O Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA) participa nesta quarta-feira (18), no Salão de Convenções do Hotel San Marco, em Brasília, do 68º Encontro Nacional dos Detrans. O evento vai reunir dirigentes dos órgãos e especialistas em segurança viária, seguindo os protocolos de prevenção ao novo coronavírus. Nesta terça-feira (17), acontecem as reuniões técnicas que antecedem o evento.

Os participantes irão debater as mudanças na legislação de trânsito, inovações tecnológicas e perspectivas dos serviços de habilitação e veículos, no período pós-pandemia, e as iniciativas dos estados para prevenir acidentes, entre outros temas.

“O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) tomou medidas ao longo do ano, que tiveram impacto nos procedimentos dos Detrans e, consequentemente, na rotina dos condutores. Na sequência, vieram alterações substanciais no Código de Trânsito. Vamos discutir tudo isso, para que os estados possam planejar melhor as ações que serão implementadas em 2021”, explicou o diretor-geral do Detran-BA, Rodrigo Pimentel.

Por |Assessoria de Comunicação

