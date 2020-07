Detran-BA e PM flagram veículos roubados, porte ilegal de arma e motoristas alcoolizados no fim de semana .

Em operações do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-BA), no sábado (11) e domingo (12), em Salvador, o órgão flagrou condutores dirigindo uma moto e um carro roubados e 14 foram enquadrados na Lei Seca.

As blitzes, realizadas em parceria com a Polícia Militar, abordaram 229 pessoas e 107 veículos, seguindo as regras de prevenção à Covid-19. Houve o flagrante do porte ilegal de uma pistola semi-automática.

O Detran-BA registrou 92 autuações, com 13 veículos removidos das vias e 10 carteiras de habilitação irregulares recolhidas. As operações seguem durante a pandemia. “O resultado demonstra que, mesmo na crise do coronavírus, as infrações de trânsito continuam colocando em risco a segurança de motoristas, passageiros e pedestres.

Por isso, foi acertada a nossa decisão de manter as operações. As abordagens cumprem todas as regras sanitárias”, afirmou o coordenador de fiscalização do Detran-BA, Márcio Santos

Assessoria de Comunicação