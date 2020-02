Detran-BA faz leilão de veículos inservíveis para desafogar pátios de delegacias e impulsionar reciclagem

Retirar sucatas de veículos que lotam pátios de delegacias, com o objetivo de proteger o meio ambiente, impedir o acúmulo de sujeira e água para evitar doenças e impulsionar a reciclagem. As medidas estão previstas no convênio firmado entre o Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA) e a Secretaria de Segurança Pública (SSP).

Em mais uma fase de ações do convênio, o Detran-BA realiza na próxima segunda-feira (10), no auditório da sede do órgão, na Avenida ACM, em Salvador, o leilão de 690 veículos inservíveis. São sucatas de carros e motos que foram declarados como abandonados em delegacias da capital e do interior, sem a manifestação dos proprietários.

O leilão do Detran-BA acontecerá também pelo site www.brbid.com. Poderão participar do evento empresas dos ramos da siderurgia, fundição e reciclagem. Os veículos oferecidos representam 307 toneladas de sucatas. Todos os lotes arrematados serão reciclados e transformados em matéria-prima para a fabricação de outros produtos.

