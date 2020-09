Detran-BA migra sistemas para o Data Center Prodeb e aumenta segurança

Em um grande avanço tecnológico, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-BA) realizou, entre os dias 3 e 7 de setembro, a migração de todos os sistemas do órgão para o Data Center da Companhia de Processamento de Dados do Estado (Prodeb). As informações sobre quase três milhões de condutores habilitados e mais de quatro milhões de veículos passaram a ser acessadas e armazenadas na Prodeb, além do histórico de multas e seguro DPVAT.

A iniciativa do Detran-BA representa uma economia de R$ 1,3 milhão por ano e aumenta a segurança no banco de dados de motoristas e veículos. Na migração remota, realizada pela primeira vez no país, foram disponibilizados 56 servidores e espaço para armazenamento de quase 30 terabytes, com a proteção de uma sala-cofre. A Prodeb garante o canal de comunicação com a internet, para o cidadão ter acesso seguro aos serviços do departamento de trânsito, que tiveram sua capacidade de processamento aumentada em 5O%.

A hospedagem dos sistemas integra o projeto de transferência de todos os procedimentos online do Detran-BA para o SAC Digital, a plataforma eletrônica de serviços do Estado, que está em andamento. “Em 2019, uma consultoria americana que trabalha para o Congresso dos Estados Unidos e incentiva projetos tecnológicos no mundo já havia sugerido essa migração que fizemos para a Prodeb. É um marco na modernização do órgão de trânsito, para que possamos avançar na virtualização dos serviços dentro do SAC Digital”, ressaltou o diretor-geral do Detran-BA, Rodrigo Pimentel.

Foto: Manu Dias (Gov-BA)