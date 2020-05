Detran-BA promove campanha do “Maio Amarelo” pela internet para reduzir mortes no trânsito

De acordo com o último levantamento do Ministério da Saúde sobre atendimento a vítimas de trânsito em unidades hospitalares no país, realizado em 2018, 32.655 pessoas morreram em acidentes envolvendo veículos, com as motos na liderança das ocorrências. A redução da estatística alarmante é a pauta do movimento “Maio Amarelo”, promovido pelo Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV), que tem o apoio do Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA) e de outras entidades públicas e privadas do setor.

Este ano, por causa do coronavírus, as ações presenciais do movimento foram suspensas em todos os estados e acontecem neste mês pela internet. Na Bahia, o departamento de trânsito adotou a campanha de conscientização do “Maio Amarelo”, que traz o tema “Perceba o risco. Proteja a vida” e está sendo divulgada nas redes sociais do órgão. As publicações falam das regras para condutores, passageiros e pedestres e do risco de práticas perigosas, como usar o celular e beber dirigindo.

“Como não teremos eventos com aglomerações e campanha nas ruas, vamos usar a internet para disseminar nossas mensagens pela redução de acidentes. A circulação de veículos diminuiu durante a quarentena imposta pela Covid-19, mas ainda apresenta muitas infrações. Por isso, precisamos falar de outra epidemia, que é a de milhares de mortos todos os anos no trânsito brasileiro”, ressaltou o coordenador de Educação do Detran-BA, Carlos Moura

