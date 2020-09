Detran-BA promove campanha na Semana Nacional de Trânsito com foco nos mais vulneráveis nas vias

A Semana Nacional de Trânsito (SNT) acontece de 18 a 25 de setembro, com ações que mobilizam os estados. Na Bahia, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-BA) promove a campanha “Novo trânsito. Mais consciência, menos risco”, voltada para os mais vulneráveis nas vias, onde estão inseridos pedestres, ciclistas, motociclistas e pessoas com deficiência.

O órgão quer chamar a atenção da população para a importância de boas práticas ao volante, durante a pandemia da Covid-19.

A campanha consiste na divulgação de mensagens de conscientização na mídia, redes sociais e postos SAC, para prevenir acidentes de trânsito. Na semana especial, a Operação Lei Seca do Detran-BA vai homenagear os condutores que apresentarem índice zero no teste do bafômetro.

Nos dias 23 e 24 de setembro, será realizado o Encontro Virtual da Junta Médica Especial do Detran-BA. Especialistas irão debater sobre os protocolos de perícia para as pessoas com deficiência física que pretendem obter ou renovar a carteira de habilitação, além das regras para a isenção fiscal na compra de veículos.

O diretor-geral do Detran-BA, Rodrigo Pimentel, destacou o compromisso do órgão com a educação para o trânsito. “A pandemia impôs restrições à celebração da SNT, que vai acontecer sem eventos presenciais em locais públicos.

Optamos por uma campanha educativa para atingir um grande número de pessoas no estado, concentrada nas redes sociais e no rádio, para disseminar a mensagem da construção de um trânsito mais seguro”.

Por | Ascom