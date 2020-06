Detran-BA promove encontro virtual com Ciretrans

O Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA) vai realizar, de 15 a 19 de junho, o encontro virtual dos coordenadores das 33 Circunscrições Regionais de Trânsito (Ciretrans), localizadas em municípios do interior. Por meio de videoconferência, será discutido o impacto da pandemia da Covid-19 na oferta à população de serviços de habilitação e veículos.

As Ciretrans tiveram as atividades suspensas e irão retomar gradualmente o atendimento, a partir da próxima segunda-feira (15), exclusivamente por agendamento no portal e aplicativo SAC Digital. A medida integra as ações do processo de migração dos procedimentos do Detran-BA para a plataforma eletrônica de serviços do Estado.

Durante o encontro, os coordenadores receberão orientações do Detran-BA sobre protocolos administrativos e haverá a troca de experiências entre os participantes. “Será uma oportunidade para alinharmos o atendimento da demanda reprimida por serviços nas Ciretrans, de acordo com as regras de proteção sanitária, para garantir que os usuários realizem os procedimentos com celeridade e segurança”, ressaltou o coordenador das unidades descentralizadas do Detran-BA, Felipe Santana.

Foto | Ascom Detran-BA