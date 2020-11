Detran-BA realiza 70 operações de fiscalização para prevenir acidentes de trânsito

Durante a pandemia da Covid-19, a Operação Lei Seca do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-BA) foi mantida, em parceria com a Polícia Militar, para garantir a segurança nas vias. Somente em outubro, aconteceram 70 ações de fiscalização, na capital e no interior, com a participação de 529 servidores do Detran-BA e 777 policiais.

No período, 6.185 veículos foram abordados, 2.658 autuados e 1.003 removidos, sendo 795 carros e 208 motos. Dos 2.212 condutores submetidos ao teste de alcoolemia, 507 foram enquadrados na Lei Seca.

Em mais de 40% das abordagens, o Detran-BA registrou algum tipo de irregularidade. “Esse resultado demonstra como é importante fiscalizar, para evitar a circulação de condutores e veículos irregulares e prevenir acidentes. A maioria dos motoristas recusou o teste do bafômetro, o que configura infringir a legislação. Por isso, vamos seguir firmes com as operações”, ressaltou o coordenador de fiscalização do Detran-BA, Márcio Santos.

Foto: Itailuan dos Anjos (Ascom Detran-BA)

Por | AscomDETRAN-BA