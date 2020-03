Detran-BA recomenda às clínicas de trânsito medidas de prevenção ao coronavírus

O Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA) decidiu recomendar às clínicas credenciadas ao órgão que adotem as medidas de prevenção ao novo coronavírus ( Covid-19), indicadas pela Associação Brasileira de Medicina de Tráfego (Abramet) e pela Associação Brasileira de Psicologia de Tráfego (Abrapsit).

A iniciativa tem o objetivo de proteger os cidadãos que precisam passam pela avaliação física e psicológica, para obter a primeira carteira de habilitação ou renovar o documento.

Entre as medidas recomendadas, estão o espaçamento de cadeiras nas áreas de recepção das clínicas, que deverão ficar a 1,80 m de distância, a higienização das salas e equipamentos usados pelos médicos, a abertura de janelas para a circulação do ar, a lavagem das mãos de pessoas que irão fazer o exame e uso de máscaras para quem estiver com sintomas de gripe.

” A prevenção ao coronavírus tem que ser um esforço conjunto de toda a sociedade. Por isso, nos unimos aos médicos e psicólogos de tráfego nessa orientação às unidades de saúde parceiras do departamento”, disse o diretor-geral do Detran-BA, Rodrigo Pimentel. ” Esperamos que outros Detrans sigam o exemplo da Bahia, oferecendo informações importantes para protegermos os profissionais e quem procura as clínicas”, completou o presidente da Abramet, Antônio Meira. Todas as recomendações para as clínicas de trânsito estão disponíveis no site www.abramet.com.br.