Detran-BA retoma parcialmente serviços no interior somente por agendamento no SAC Digital

Trinta e duas unidades descentralizadas do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-BA), localizadas no interior, retomam o atendimento na próxima segunda-feira (15), somente por agendamento no portal e aplicativo SAC Digital. Serão oferecidos serviços de habilitação e veículos, com restrições para a realização de alguns procedimentos, que estarão disponíveis no portal www.sacdigital.ba.gov.br.

As unidades foram preparadas para receber os usuários seguindo medidas de prevenção ao novo coronavírus, com o uso de equipamentos de proteção, distanciamento, higienização e limite de 50 pessoas por dia.

Confira os municípios onde o atendimento do Detran-BA será retomado:

Ciretrans – Alagoinhas, Amargosa, Brumado, Camaçari, Barreiras, Euclides da Cunha, Eunápolis, Irecê, Guanambi, Itamaraju, Itapetinga, Ipirá, Jacobina, Paulo Afonso, Santo Antônio de Jesus, Santa Maria da Maria da Vitória, Senhor do Bonfim e Teixeira de Freitas.

Retrans – Alcobaça, Capim Grosso, Conceição da Feira, Inhambupe, Gentio do Ouro, Livramento de Nossa Senhora, Luís Eduardo Magalhães, Posto da Mata, Poções e Uauá.

Postos avançados – Cipó, Cocos, Conde e Correntina.

Por | Ascom