Dicas para resolver você mesmo alguns problemas em seu computador

Se o seu computador está lento ou travando demais e você está se estressando com esses problemas, é importante saber que existem algumas soluções relativamente simples que podem fazer com que o desempenho da máquina melhore muito. Conversamos com Gabriel Fernandes, especialista em Informática, que citou algumas das atitudes que podemos tomar antes de pensar em comprar um computador novo.

Limpeza interna pode melhorar o desempenho

Um problema que afeta quase todos os usuários de computador é o acúmulo de arquivos e programas inúteis. Muitas vezes instalamos algo que só usamos uma vez e esquecemos de apagar. O ideal é fazer limpezas constantes e analisar o que você precisa e o que só está ocupando memória.

Alguns programas podem fazer isso de maneira automática, apagando os arquivos temporários. Outros trazem a possibilidade de analisar, em gráficos, o que mais ocupa espaço no computador. Depois dessas limpezas, com certeza você sentirá uma melhora no desempenho.

Escanear o computador através de antivírus também é uma ótima maneira de mantê-lo limpo, já que a lentidão do seu PC pode estar sendo causada por algum programa malicioso que está lá há muito tempo e nunca se manifestou. Além disso, ao passar o antivírus, você estará protegendo você e seus dados pessoais e, atualmente, existem alguns muito eficientes e gratuitos.

Limpeza externa também é essencial

Tem quem limpe os arquivos do computador constantemente, mas esquece de limpá-lo fisicamente. Nos computadores de mesa, é muito comum o desempenho ficar seriamente comprometido por conta de peças internas sujas, com muita poeira acumulada.

Por isso, é importante abrir o seu computador pelo menos duas vezes por ano e limpar os componentes. Parece algo muito difícil e que exige técnica apurada, mas basta desparafusar e olhar onde há mais poeira. Depois disso, retire as sujeiras com um pincel, com muito cuidado para não fazer força nas peças.

Procure limpar ao menos os coolers, aqueles pequenos ventiladores que ficam dentro dos computadores. Quando a poeira se acumula lá, eles rodam com lentidão. Consequentemente, o computador fica mais aquecido e mais lento. Caso você perceba que, mesmo depois da limpeza, o seu computador continua muito quente, pode ser a hora de trocar a pasta térmica, que é um condutor de calor que fica colado em algumas peças do PC.

Mantenha o sistema atualizado

É importante que você mantenha o sistema do seu computador sempre atualizado. Assim, ele buscará automaticamente as melhorias fornecidas pelos desenvolvedores dos programas que você utiliza.

Caso você enfrente vários problemas em seu computador, pode ser uma boa ideia conferir todos os drivers da sua máquina. Também existem programas que fazem essa verificação automaticamente. Os drivers são arquivos que auxiliam no funcionamento de várias funções do computador, mas com o tempo, eles ficam desatualizados e exigem novas versões. Caso você esteja com todos os drivers em dia, verá o desempenho melhorar muito.