Dono da Amazon, Jeff Bezos, abre pré-escola gratuita para crianças carentes

CEO da Amazon anunciou os detalhes da criação da escola em uma postagem no Instagram

Jeff Bezos, o homem mais rico do mundo, segundo a Bloomberg Billionaires Index, anunciou através de uma postagem no Instagram que abriu a primeira de uma rede de pré-escolas gratuitas para crianças de comunidades carentes.

Segundo Bezos, a nova escola, que receberá crianças entre 3 e 5 anos, ficará em Des Moines, Washington, e será inaugurada em 17 de outubro, de acordo com o Day 1 Academies Fund.

O processo de seleção para as localizações das pré-escolas é baseado em uma ampla gama de dados, que incluem níveis de renda, participação em programas de alimentação gratuita ou a custo reduzido e falta de acesso a creches.

A pré-escola “inspirada no método Montessori” funcionará o ano todo, cinco dias por semana, durante os quais “a criança será o cliente”. As escolas Montessori seguem uma abordagem de aprendizagem que inclui “atividade autodirigida, aprendizagem prática e brincadeiras colaborativas”, de acordo com o site da organização Montessori.

Bezos anunciou sua aventura na educação em 2018 com o lançamento do “Bezos Day One Fund”, com a então esposa, MacKenzie Scott. O fundo de US$ 2 bilhões foi criado para financiar organizações sem fins lucrativos já existentes que atendem famílias sem-teto e uma rede de escolas em bairros de baixa renda.

O fundo inclui duas filiais: o Day 1 Academies, que se concentra na educação, e Day 1 Families, que se concentra em ajudar famílias sem-teto. Prêmios anuais de liderança também são dados para organizações que “trabalham com compaixão e que fazem a diferença ao fornecer abrigo e apoio contra fome para atender às necessidades imediatas de famílias jovens”.

Fonte: EduNotícias