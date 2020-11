Dr. Marcelo e Dalvadisio Lima lotam o Território e mostram força em Itamaraju

Na tarde desta segunda (02), feriado de finados, o prefeito e candidato a reeleição Dr. Marcelo e o seu candidato a vice-prefeito Dalvadísio Lima foram recebidos por milhares de pessoas, que lotaram a casa de shows Território. Nem as fortes chuvas foram empecilho para que os apoiadores saíssem de suas casas para declarar apoio à Dr. Marcelo e Dalvadísio Lima.

No evento, Dalvadísio parabenizou todos os presentes pela coragem e determinação durante toda a campanha. “Agradecemos a todos por estarem aqui, apesar desse dia chuvoso, e lotar essa casa de shows que é uma das maiores da nossa região. Isso só está acontecendo porque temos um prefeito que trabalha com amor, que tem dedicado dias e noites para trabalhar por uma cidade cada vez melhor”, declarou.

Dalvadísio Lima pediu aos apoiadores a continuarem empenhados na campanha, “pois só faltam 13 dias para concretizarmos a nossa vitória”.

“Mobilizem os seus amigos, familiares e vizinhos, compartilhem o trabalho da gestão nas suas redes sociais e combatam a mentira do adversário, pois a vitória no dia 15 está em nossas mãos, graças a cada cidadão que apoia e acredita na continuidade desse projeto que vem transformando a cara de Itamaraju, um forte abraço, e fiquem com Deus”, finalizou Dalvadisio.

Em sua fala, Dr. Marcelo agradeceu a todos e disse o quanto se sente motivado a continuar administrando a cidade, por todo o amor e carinho que tem recebido das pessoas, apesar das mentiras e calúnias da oposição, a exemplo da taxa de esgoto, que acusam o prefeito de ter a responsabilidade sobre a taxa de 80%, cobrada pela Embada. “Nós não temos controle sobre essa taxa. A Embasa é um órgão estadual, e quem tem poder sobre ela é o governador. Em todas as cidades da Bahia é cobrado o mesmo valor. E se aqui em Itamaraju eu pudesse abaixar o valor, já teria feito”, afirmou.

Por onde andamos recebemos muitos elogios, pelo trabalho que temos feito, porque em todos os quatro cantos da cidade temos obras de pavimentação, são dezenas de ruas calçadas ou asfaltadas, construção e reforma de praças, creches, postos de saúde, escolas, dezenas de pontes de concreto no interior, merenda escolar de qualidade, e temos hoje em Itamaraju a melhor maternidade do extremo sul da Bahia, além de médicos operando em diversas especialidades. Investimos mais de 4 milhões de reais no Hospital Municipal, e ao todo, quase 30 milhões no município, com recursos próprios. E nos próximos quatro anos, iremos fazer muito mais, pois esse povo é batalhador, atencioso e hospitaleiro e merece todo o nosso empenho e dedicação”, concluiu Dr. Marcelo.

Por Domingos Oliveira