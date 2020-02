Dupla morre em confronto com a polícia de Eunápolis

Dois homens morreram por volta das 16h desta quinta-feira (27) durante um confronto com policiais militares do PETO no bairro Antares, na cidade de Eunápolis.

Conforme informação, a ação aconteceu em uma casa na Rua YZ. Jadson Curvelo da Silva, 18 anos, e Igor de Jesus Santos, 23 anos, teriam resistido a uma abordagem da polícia, que apurava denúncia de tráfico de drogas e roubo.

Durante a troca de tiros, os suspeitos acabaram sendo baleados. Eles ainda foram levados para o Hospital Regional, mas não resistiram.

A dupla morava na cidade de Itabela. Não há informação sobre quem seria o dono da casa onde ocorreu a ação policial. Na residência foram encontrados uma grande quantidade de maconha e crack, um revólver calibre 38 e um veículo que vinha sendo usado para praticar os crimes.

Ainda conforme a informação, Jadson e Igor também eram suspeitos de participação em homicídios ocorridos no município itabelense.

Os corpos foram encaminhados para exames necroscópicos no Instituto Médico Legal.

Por | Radar 64