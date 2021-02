Nesta manhã do dia 04/02 aconteceu a Assembleia de Eleição de nova diretoria do Sindicato dos Produtores Rurais de Itamaraju, que agora funciona nas dependências do Centro de Capacitações do SENAR.

A chapa única eleita por unanimidade com 33 votos ficou assim composta:

Presidente: Everaldo Santos Melo

Vice-Presidente: Paulo Henrique R. Menezes

1º Secretário: Antônio F. Azevedo Moraes

2º Secretário: José Reinã do Couto

1º Tesoureiro: Cosme Afânio L. Lima

2º tesoureiro: Álvaro Gomes Moreir