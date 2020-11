Eleitora de muleta sofre queda em seção eleitoral da BA, é atendida pelo Samu e vota carregada em maca

Uma eleitora de Salvador votou enquanto era carregada em uma maca do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), na manhã deste domingo (15). O caso ocorreu no Colégio Aliomar Baleeiro, no bairro de Pernambués.

Marta Angélica de Almeida, que usa muletas por causa de uma cirurgia no joelho, chegou ao local de votação pouco antes das 8h. Ela estava subindo a rampa de acessibilidade quando sofreu uma queda.

Uma equipe do Samu foi chamada e prestou socorro à mulher. Como foi verificado que ela tinha saúde estável, a equipe médica colocou a eleitora sobre a maca e a levou até a seção dela para que ela pudesse votar.

Ela contou que está em processo de se aposentar e que foi votar porque ficou com medo de, caso ela faltasse, isso pudesse interferir no processo de aposentadoria.

Eleição na Bahia

A Bahia, que tem quase 15 milhões de habitantes, é o quarto maior colégio eleitoral do país com 10.893.320 eleitores. Fica atrás apenas dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

Nos 417 municípios baianos, 1.336 políticos concorrem ao cargo de prefeito e prefeita, como também de vice-prefeito(a). Além disso, 38.839 irão disputar o cargo de vereador(a). As informações são do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e levam em conta as candidaturas consideradas aptas pela Justiça.

