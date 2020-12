Eleitora na Bahia descobre que outra pessoa votou em seu lugar: ‘Absurdo’

Uma eleitora de Feira de Santana, cidade a 100 quilômetros de Salvador, teve uma surpresa desagradável na hora da votação para as eleições municipais, neste domingo (29). Quando chegou à urna, o comprovante dela estava destacado e os registros apontavam que ela já tinha votado. A jovem não conseguiu votar e saiu revoltada do local de votação.

Beatriz dos Santos Soares, de 22 anos, compareceu por volta das 16h30, na seção 306, da zona 157, que fica no Colégio Modelo Luiz Eduardo Magalhães, no Centro de Feira de Santana.

Ao chegar no local, foi informada pelos mesários que o comprovante de votação dela já havia sido destacado e que o voto, em nome dela, já tinha sido registrado, mesmo não tendo nenhuma assinatura no caderno de eleitores.

“Eu voto aqui no Colégio Modelo Luís Eduardo Magalhães, na zona 157, seção 306 e hoje eu fui votar por volta das 16h30, me constatei com um absurdo, que chegando aqui, o papel que comprova meu voto estava destacado, mas mesmo assim a mesária falou que eu poderia votar”, contou a jovem.

“Que eu deveria depois puxar pelo aplicativo meu comprovante, aí quando o mesário vai conferir meu título eleitoral, consta que outra pessoa votou no meu lugar como se outra pessoa tivesse utilizado o número do meu título e votado por mim”.

Segundo Beatriz Soares, o coordenador eleitoral tentou resolver a situação, mas mesmo assim ela não conseguiu votar no segundo turno. A jovem foi orientada a enviar um e-mail para a Justiça Eleitoral e marcar uma audiência com o juiz para tratar da situação.

“Como pode? Uma coisa séria dessa, que é o voto, que a gente sabe que um voto pode fazer toda diferença ser retirada de uma cidadã e agora a única opção que eles me dão é enviar um e-mail para a Justiça Eleitoral e tentar marcar uma audiência com o juiz para apenas não me prejudicar no sentido de perder o comprovante de voto. Meu direito de voto foi retirado e isso é um absurdo”.

