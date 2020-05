Elon Musk e Grimes mudam nome do filho X Æ A-12

Quando você pensava que finalmente havia aprendido a soletrar o nome do bebê do empresário Elon Musk com a cantora Grimes, eles resolvem mudá-lo.

No começo de maio, o CEO da Tesla e da SpaceX anunciou, em sua conta no Twitter, o nascimento do filho e revelou que ele se chamaria “X Æ A-12 Musk”.

Contudo, diversos questionamentos começaram a surgir, principalmente se o nome infringiria a lei da Califórnia, onde o casal vive. O estado norte-americano determina que os nomes das pessoas podem conter apenas os 26 caracteres alfabéticos da língua inglesa, segundo a Constituição.

Nesse domingo (24), Grimes publicou em sua conta no Instagram uma nova foto do filho, desencadeando comentários e questionamentos dos fãs.

“Vocês mudaram o nome do bebê por causa das leis da Califórnia? Qual o novo nome dele?”, perguntou um usuário. A cantora respondeu: “X Æ A-Xii”, sem confirmar a razão da alteração.

Ela também respondeu a outro comentário, dizendo: “Numerais romanos. Parece melhor, para ser honesta”.

Há alguns dias, Grimes explicou o significado do nome para os fãs intrigados. A cantora canadense, cujo verdadeiro nome é Claire Elise Boucher, disse que o “X” significa “a variável desconhecida”. Já o “Æ” é a grafia élfica para AI (inteligência artificial, em inglês) e a palavra “amor” em diversas línguas, como no japonês.

“A-12 = antecessora à SR-71 (nossa aeronave favorita). Sem armas, sem defesas, apenas velocidade. Ótima em batalha, mas não violenta”, afirmou Grimes. O “A” do nome também representa “Arcanjo”, que ela descreve como sua música preferida.

Os fãs também ficaram curiosos a respeito de como pronunciar o nome da criança, e o casal feliz parecia ter diferentes respostas para isso.

“É apenas X, como a letra X. Depois A.I. Como você falaria a letra A e depois a letra I”, escreveu Grimes em resposta a uma enquete no Instagram.

No entanto, Musk disse em um podcast que a pronúncia seria outra. “É só um X, a letra X. E depois, o Æ, é pronunciado ‘Ash’, e então o A-12, que é a minha contribuição”, explicou ele.

X Æ A-Xii é o primeiro filho do casal. Musk tem outros cinco filhos de seu casamento anterior: os gêmeos Griffin e Xavier, e os trigêmeos Damian, Saxon e Kai.

Por | CNN