Em Primeira Sessão Ordinária De 2021 Vereadora Ny solicita melhorias em prol da população

Aconteceu durante a manhã de terça-feira (23), o retorno das atividades legislativas da Câmara de Vereadores de Itamaraju.

A sessão ordinária aconteceu com alterações de horários, mediante aos decretos estaduais que implica na restrição de pessoas no período noturno, a sessão foi marcada por agradecimentos a população por parte dos parlamentares que tiveram a palavra franqueada.

Dando seguimento aos trabalhos da casa, diversos pedidos de providencia foram realizados pelos parlamentares marcando a 1ª sessão ordinária deliberativa no ano de 2021, ainda em pauta foram feitas indicações ao executivo municipal.

A Vereadora Joseni Alves – Ny, apresentou a casa o Pedido de Providencia 004/2021, solicitando a manutenção da iluminação pública em benefício da população e moradores do bairro Primavera, em seguida o Pedido de Providencia 006/2021, solicitando manutenção da iluminação pública para ruas do bairro Bela Vista, sendo aprovados por unanimidade pela casa legislativa.

No final da sessão a Vereadora Ny, destacou o compromisso com a população e que será uma parlamentar atuante, “apresentarei a esta casa legislativa municipal inúmeros pedidos de providencias, indicações e projetos que possam resultar no desenvolvimento do município e fortalecimento das ações do poder executivo” finalizando a vereadora expressou a alegria diante do momento que concretiza uma vitória do povo em poder contar com uma representante atuante, disse.

A Vereadora Ny, parabenizou aos profissionais de imprensa e agradeceu a presença da população que compareceu a sessão.