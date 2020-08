Embasa adquire novo veículo para manutenção de rede coletora de esgoto de Mucuri

A Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) recebeu, na última segunda-feira (10), um novo equipamento para desobstrução da rede coletora de esgoto do município de Mucuri. A ação é fruto dos investimentos firmados em Contrato de Programa assinado com o município neste ano. O novo veículo, com tecnologia de hidrojateamento de alta pressão é capaz de desobstruir redes e executar lavagens preventivas.

Foram investidos cerca de R$ 317 mil, no equipamento, que irá contribuir para a manutenção adequada da rede coletora de esgoto do município de Mucuri. Segundo o Gerente do Escritório Local de Mucuri, Rafael Miguel Fernandes, a chegada do novo veículo, reforça o cuidado da Embasa com a manutenção e limpeza da rede de esgotamento sanitário. “Nós vamos melhorar a qualidade do atendimento e dos serviços prestados, Disse”.

Por | AscomEMBASA