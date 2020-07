Embrapa e testes do Covid-19 com equipamento

A Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia (Brasília, DF) está apoiando ações de combate à Covid-19. Dia 1º de julho Cléria Inglis, chefe-geral dessa unidade de pesquisa, e Tiago Toledo Ferreira, diretor-executivo de Gestão Institucional da Embrapa, fizeram o repasse de um Termociclador – PCR para o Laboratório Estadual de Saúde Pública Dr. Giovanni Cisneyros (LACEN-GO), localizado em Goiânia (GO), O equipamento foi entregue a Vinícius Lemes da Silva, diretor do LACEN-GO, e será utilizado para a realização de testes para detecção do coronavírus.

O Termociclador -PCR , que pertence ao Laboratório Planta-Praga da Unidade, coordenado pela pesquisadora Maria Fátima Grossi de Sá, foi cedido mediante um termo de empréstimo feito pelo Setor de Patrimônio e Suprimentos (SPS) dessa Unidade da Embrapa e ficará no LACEN-GO enquanto o Brasil estiver enfrentando a pandemia. Cléria Inglis comentou que a solicitação para o empréstimo do equipamento partiu do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, para o presidente da Embrapa, Celso Moretti.

A Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia dispõe de oito máquinas deste tipo, cada uma com a capacidade de analisar 96 amostras individuais. Na rotina dos laboratórios da Empresa, o Termociclador -PCR é utilizado para análise de várias finalidades de expressão gênica. O equipamento também pode ser utilizado para testes com amostras animais e de microrganismos.

O empréstimo do equipamento

“A equipe do SPS tratou da elaboração do documento e fez o levantamento dos dados do equipamento. O Setor de Orçamento e Finanças (SOF) providenciou a nota fiscal para o parceiro retirar o Termociclador -PCR da Unidade e levar para o LACEN”, explicou o Chefe Administrativo Jorge Madeira.

Por | Ascom Embrapa