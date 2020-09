Emenda de del Carmen e Pelegrino contempla produtores de Itanhém

Foi entregue no último domingo (06) no extremo sul baiano mais um equipamento rural fruto de emenda parlamentar do deputado federal Nelson Pelegrino e da deputada estadual Maria del Carmen. Foram contemplados com um trator acompanhado de carroceria e arado 46 famílias de agricultores ligados à Associação dos Pequenas Produtores Rurais do Córrego da Umburaninha, na região de Batinga, municípioo de Itanhém.

A cerimônia de entrega da chave do veículo aconteceu no salão comunitário da Igreja Nossa Senhora Aparecida, com a participação dos produtores e dirigentes da associação e do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Itanhém e Vereda. Os deputados foram representados por seus assessores no extremo sul Ernane Souza (Costa das Baleias) e Adilton Eugênio (Costa do Descobrimento).

Esse é o segundo trator destinado ao município de Itanhém através de emendas dos dois parlamentares. No dia 30 de agosto duas comunidades rurais de Belmonte receberam um trator e uma ambulância, também requeridas por Maria del Carmen e Nelson Pelegrino.

Reestruturada em novembro de 2016, a associação Umburaninha é presidida por Edimar Sousa, que ressaltou a importância do maquinário para a comunidade, facilitando o trabalho dos agricultores. “Temos muito a agradecer a entrega desse equipamento, que vai nos ajudar bastante”, salientou o dirigente.

A solicitação do trator foi feita aos deputados pelo sindicato representante dos trabalhadores rurais, justificando a necessidade do auxilio do maquinário no cultivo de alimentos na comunidade. O presidente do sindicato, Reinaldo Vieira, também agradeceu à entrega do equipamento e parabenizou os agricultores pelo benefício.

Por sua vez, Adilton Eugênio e Ernane Souza recomendaram o bom uso do maquinário pelos agricultores e a sua conservação. Na oportunidade, afirmaram que os dois deputados estarão sempre à disposição da comunidade da região.

Por Domingos Oliveira