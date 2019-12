Empresário morre após colisão entre picape e caminhão em Porto Seguro

O empresário paulista Walter Folegatti, de 60 anos, morreu, no final da tarde de segunda-feira, 23, após um acidente de trânsito ocorrido na ladeira do Outeiro da Glória, em Porto Seguro, no Sul da Bahia. Ele conduzia uma picape modelo S10 que colidiu na traseira de um caminhão, que estava parado na via.

Walter era proprietário dos hotéis Fênix e Beach Hills e um dos fundadores da extinta companhia aérea BRA.

Testemunhas relataram que o empresário chegou a sair do carro após a batida, mas não resistiu e morreu na calçada. Informações preliminares apontam para um infarto sofrido pela vítima.

O corpo do empresário foi velado na manhã desta terça-feira, 24, no velatário municipal de Porto Seguro, e depois seguiu para São Paulo, onde será sepultado.

