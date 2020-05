ENEM segue com inscrições abertas até sexta-feira (22)

Os estudantes da rede estadual têm até esta sexta-feira (22) para realizar as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), através do site https://enem.inep.gov.br/participante/. O ENEM é a principal forma de acesso ao Ensino Superior, pois possibilita aos inscritos concorrerem a vagas em universidades públicas, pelo Sistema de Seleção Unificada (SISU).

Visando contribuir para assegurar a participação dos estudantes no ENEM, a Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC) está orientando as escolas para que os auxiliem neste processo, principalmente aqueles que não têm acesso a computadores e à internet para a realização da inscrição. “É fundamental contarmos com os nossos gestores, professores e coordenadores pedagógicos e a sociedade em geral no apoio das inscrições dos nossos estudantes. Realmente, é um apelo, pois temos sempre que pensar no que é melhor para os nossos estudantes. E poder mobilizar e garantir que eles participem do ENEM é uma responsabilidades de todos”, ressaltou o secretário da Educação do Estado, Jerônimo Rodrigues.

Ações estratégicas – Para contribuir com a preparação dos estudantes neste período de suspensão das aulas, em virtude da pandemia, a SEC desenvolve uma série de ações e projetos estratégicos. Por meio do ENEM 100%, por exemplo, são disponibilizados no Portal da Educação diversos materiais elaborados por professores da rede estadual e por instituições parceiras, tais como a plataforma da Fundação Getúlio Vargas (FGV) Ensino Médio (https://ensinomediodigital.fgv.br/) e o Curso ENEM Gratuito (https://cursoenemgratuito.com.br/).

Também estão disponíveis conteúdos preparatórios por meio do projeto Universidade para Todos – Estude em Casa, desenvolvido em parceria com as universidades estaduais (UNEB, UEFS, UESC e UESB). Já a Plataforma Anísio Teixeira (http://pat.educacao.ba.gov.br/), que contém mais de 10 mil conteúdos digitais educacionais e aulas do Ensino Médio com Intermediação Tecnológica (EMITEC), recebeu o aporte de conteúdos construídos com as 12 Instituições Públicas de Ensino Superior (IES) na Bahia (UNEB, UEFS, UESB, UESC, UFBA, UFOB, UFRB, UNILAB, UFSB, UNIVASF, IFBAIANO E IFBA).

Os estudantes também podem se preparar assistindo à programação da TVE Bahia, que exibe diariamente, das 13h às 15h, o programa Estude em Casa (em parceria com o Canal Futura, da Fundação Roberto Marinho) e A Hora do ENEM, às 18h, produzido pela TV Escola.

