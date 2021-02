Escola Gurilândia em Salvador retomou aulas presenciais

Depois da liminar que autorizou o retorno imediato às aulas presenciais das escolas particulares em Salvador, ao menos uma instituição já retomou com as atividades na capital baiana, nesta segunda-feira (15).

Nas redes sociais, a Escola Gurilândia, que tem unidades na Federação e na Pituba, publicou uma série de vídeos mostrando o retorno das crianças.

Nas imagens é possível ver os alunos são recebidos por uma equipe com máscara, passam por aferição de temperatura e higienizam as mãos com álcool em gel. Alguns pais também acompanham as crianças na retomada das aulas.

No sábado (13), o governo do estado prorrogou o decreto de suspensão das aulas, nas redes pública e privada, até o dia 21 de fevereiro. A liminar autorizando as aulas saiu no domingo (14).

As escolas da rede pública seguem com as atividades presenciais suspensas e o governo vai recorrer da liminar que autorizou a retomada das escolas particulares.

