Essa semana tem Live Tierry Convida

Anote aí: sábado, dia 18 de julho, às 20 horas. Nesse dia e hora, será realizada a nova live do cantor e compositor Tierry. O “Tierry Convida” desta edição contará com as presenças especiais de Jonas Esticado e de Adelmario Coelho. Além dos convidados, que irão abrilhantar a noite, a ocasião tem mais um detalhe importante… será a estreia do novo repertório de Tierry!

O hitmaker acaba de lançar um cd promo com repertório atualizado e a Live será a primeira oportunidade de apresentar as novas músicas ao vivo para os fãs! “Família, quero todo mundo ligado no canal do YouTube sábado para acompanhar. Vai ser uma noite cheia de surpresas”, diz Tierry. Outra novidade essa semana: no dia 17, sexta, o novo CD será disponibilizado também no Spotify.

Por | Pietro Rana | Assessoria de Imprensa

Pipa Comunicação