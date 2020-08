Estudante quilombola de Campo Formoso é homenageada pelo cantor Luan Santana no programa Caldeirão do Huck

A estudante Angela dos Santos Araújo, 17, 1º ano do curso técnico de Agropecuária no Colégio Estadual do Campo Luis José dos Santos, localizado na comunidade quilombola Laje dos Negros, no município de Campo Formoso, foi homenageada pelo cantor Luan Santana, durante o programa Caldeirão do Huck, exibido neste sábado (15), na Rede Globo.

A jovem, que sonha em ser cantora, ficou conhecida pelo ídolo após a viralização do seu vídeo cantando em meio a uma plantação de sisal, onde ajuda os seus familiares na colheita da planta usada como matéria-prima na produção de fios, cordas, bolsas, tapetes e outros produtos artesanais.

No vídeo, além de cantar, a estudante mostra o seu sentimento de pertencimento à cultura do sisal e de valorização das suas raízes. Ela mora com sua mãe, Josenilde dos Santos, além do seu padrasto e dois irmãos. Antes do vídeo ser compartilhado por Luan Santana, a estudante possuia 800 seguidores e, hoje, conta com 150 mil pessoas acompanhando o seu talento musical revelado e divulgado nas redes sociais para todo o mundo.

O vídeo pode ser conferido na página do Instagram da estudante (@angelanaiaraoficial). “Após o meu vídeo viralizar, eu fui contratada pela KFP Produções e já gravei o meu primeiro CD”, revelou.

A jovem cantora, que já definiu o seu nome artístico como Angela Naiara, não escondeu a satisfação e a emoção pela oportunidade de poder cantar com o seu ídolo, mesmo que de forma virtual, durante o programa. “Estou muito feliz e emocionada, pois sou muito fã dele e canto as suas músicas desde pequena. Foi muito especial participar do programa, ver Luan se emocionando com a minha história e viver este momento marcante da minha vida”, disse, entusiasmada.

O cantor Luan Santana se emocionou com a história de vida de Angela e se surpreendeu com o talento musical da jovem. O encontro virtual contou, ainda, com a gravação de um clipe inédito dos dois cantando a música “Choque térmico”, que encerrou o programa deste sábado. “Fiquei sem palavras com esta surpresa de gravar um clipe com Luan, pois é um sonho que se tornou realidade”, afirmou.

Por | Ascom