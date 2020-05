Estudantes da rede estadual se preparam para o ENEM

Os estudantes da rede estadual de ensino já estão intensificando as suas rotinas de estudos preparatórios para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), que está com inscrições abertas até o dia 22 de maio, no endereço www.enem.inep.gov.br/participante.

Para isso, eles estão acessando os diversos conteúdos disponibilizados no Portal da Educação, a exemplo das atividades e aulões do ENEM 100% (www.educacao.ba.gov.br/enem100) e dos mais de 400 roteiros de estudos (www.educacao.ba.gov.br/roteirosdeestudo), além de videoaulas e diferentes materiais elaborados por professores da rede estadual e por instituições parceiras.

Dentre as ferramentas disponíveis no portal, estão ainda a plataforma da Fundação Getúlio Vargas (FGV) Ensino Médio (https://ensinomediodigital.fgv.br/) e o Curso ENEM Gratuito (https://cursoenemgratuito.com.br/).

Também estão disponíveis no Portal da Educação conteúdos preparatórios por meio do projeto Universidade para Todos – Estude em Casa, desenvolvido em parceria com as universidades estaduais (UNEB, UEFS, UESC e UESB).

Já a Plataforma Anísio Teixeira (http://pat.educacao.ba.gov.br/), que contém mais de 10 mil conteúdos digitais educacionais e aulas do Ensino Médio com Intermediação Tecnológica (EMITEC), recebeu o aporte de conteúdos construídos com as 12 Instituições de Ensino Superior (IES) públicas na Bahia (UNEB, UEFS, UESB, UESC, UFBA, UFOB, UFRB, UNILAB, UFSB, UNIVASF, IFBAIANO E IFBA).

Os estudantes também podem se preparar através da TVE Bahia, que exibe às 13h e às 15h o programa Estude em Casa, em parceria com o Canal Futura, da Fundação Roberto Marinho, além do programa Hora do ENEM, exibido de segunda a sexta, às 18h.

A estudante Rainara Palma, 17, 3º ano do Ensino Médio, do Colégio Estadual Cândido Meireles, localizado em Cairu, disse que está aproveitando todos o material do portal. “Os conteúdos são bem interessantes e, normalmente, caem no ENEM.

Se as pessoas focarem, podem obter uma ótima nota, como aconteceu comigo nos últimos dois anos que fiz. Costumo me preparar para o ENEM desde janeiro, antes mesmo de saber o resultado do exame anterior. Estudo duas ou três horas por dia normalmente e estes conteúdos estão dando um reforço a mais, pois estou conseguindo manter um tempo de estudo bom e bem focado”, explicou.

Natalício dos Santos, 19, que faz o curso técnico de nível médio em Edificações no Centro Territorial de Educação Profissional (CETEP) Litoral Norte e Agreste Baiano, localizado em Alagoinhas, também está acessando o portal. “Eu achei os conteúdos do site da Secretaria da Educação muito legais, porque dá para estudar bastante. Os assuntos que mais estou revisando são os de Matemática e Língua Portuguesa”, afirmou.

Para Maria Evelyn Souza, 17, 3º ano do Ensino Médio do Colégio Estadual Professora Simone Simões Neri, em Inhambupe, que fez o ENEM no ano passado para treinar, os conteúdos estão ajudando muito neste período de isolamento social.

“Meu preparo para o ENEM está sendo mais digital, com aulas no YouTube sobre Redação e atividades aplicadas pelos professores no Google Sala de Aula. Além disso, os conteúdos abordados nos Roteiros de Estudos e atividades disponíveis no Portal da Educação estão dando um grande suporte para o ENEM”, revelou.

