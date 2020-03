Estudantes fabricam sabão para doar ao Hospital Regional Costa do Cacau e Corpo de Bombeiros em Ilhéus

Com o objetivo de contribuir com a prevenção ao Coronavírus, o Centro Estadual de Educação Profissional (CEEP) em Gestão e Tecnologia da Informação Álvaro Melo Vieira, localizado em Ilhéus, no Sul da Bahia, preparou 230 litros de sabão líquido concentrado para doação ao Hospital Regional Costa do Cacau e ao Grupamento de Bombeiros. A produção do sabão é realizada na fábrica da unidade escolar, instalada desde 2019 para a prática dos estudantes do curso técnico em Química, que estão envolvidos na iniciativa.

O sabão é produzido a partir de óleo de cozinha usado e doado por restaurantes, bares e moradores locais. Sua composição também leva outros ingredientes, como soda cáustica, água, álcool e essência.

Segundo o professor de Química e idealizador da iniciativa, Joilson Silva Sampaio, os estudantes vêm desenvolvendo pesquisas sobre o descarte inadequado do óleo residual e sua transformação em sabão de melhor qualidade para o uso na limpeza em geral e sem agressão à pele. “Contra a pandemia do Coronavírus, vimos a oportunidade de ajudar a sociedade, de alguma forma, para evitar a propagação do vírus com o uso do sabão desenvolvido no CEEP, mesmo em tempo de isolamento social”, destacou o educador

A estudante Kleyane Vilela Santos, 17, do curso técnico em Química, falou da satisfação em participar da iniciativa. “É uma honra saber que estamos contribuindo para o combate à COVID-19, pois o sabão vai servir para que o hospital seja higienizado adequadamente. Foi muito estimulante aprender a reutilizar o óleo de cozinha na fabricação de sabão e ajudar, também, na preservação do meio ambiente”, afirmou.

O diretor técnico do Hospital Regional Costa do Cacau, Almir Gonçalves, garante que a doação chega em um momento oportuno: “Agradecemos ao CEEP pela doação de 100 litros de sabão concentrado que, diluído, chega a 200 litros e que será usado na limpeza da área externa, pisos, paredes e banheiros da unidade hospitalar. Neste momento de pandemia contra a COVID-19, a doação irá nos ajudar bastante, visto que estamos todos concentrados na prevenção e a higienização é uma das ações mais importantes”.

O diretor do CEEP, Jorgeney de Argôlo Souza, falou de que forma a iniciativa impacta no desenvolvimento dos estudantes. “Para além deste enfrentamento ao Coronavírus, este tipo de conhecimento é ideal para os jovens estudantes para atender as demandas da sua comunidade local, bem como sua aprendizagem para o mundo do trabalho”, salientou.

Além do hospital, também foram doados 130 litros de sabão líquido ao 5° Grupamento de Bombeiro Militar de Ilhéus. O material já entregue está permitindo que os bombeiros mantenham os requisitos de higiene recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para o atendimento à sociedade.

Por | SESAB