EUNÁPOLIS | Bandidos roubam carro e sofrem acidente na fuga

Um carro roubado ocupado por assaltantes capotou no bairro Alecrim II, em Eunápolis, no início da madrugada desta quarta-feira (09). Os criminosos fugiram logo após o acidente.

Segundo informações colhidas pela Polícia Militar, o veículo havia sido roubado pouco tempo antes do acidente. Três assaltantes, um deles estava armado, abordaram o dono do veículo na zona rural do município.

Durante a fuga, o criminoso que dirigia o automóvel perdeu o controle da direção. Há suspeita de que o carro estivesse em alta velocidade e capotou ao bater em um buraco na Estrada do Lixão. Polícia Militar fez buscas, mas não encontrou bandidos.

Não se sabe se algum dos assaltantes ficou ferido devido ao acidente. O veículo, que ficou completamente destruído, foi levado para um guincho da cidade. A polícia tenta identificar e localizar os autores do crime.

Fonte | RADAR 64