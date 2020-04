EUNÁPOLIS | Caminhoneiros são recepcionados no posto da PRF

O momento é de solidariedade e por estarem quase sempre nas estradas, os caminhoneiros precisam de cuidados redobrados, a fim de evitar a contaminação e disseminação da pandemia do novo coronavírus.

Em mais um dia de solidariedade da campanha “Siga em Frente, Caminhoneiro”, equipes da PRF em trabalho conjunto com voluntários uniram forças com o intuito de dar suporte aos profissionais do volante neste momento de crise que vive o país.

Desde o início das medidas de enfrentamento à pandemia, a PRF na Bahia disponibilizou suas instalações e estrutura operacional às margens das rodovias federais, promovendo uma série de ações em apoio aos caminhoneiros.

Em razão das restrições impostas ao funcionamento de estabelecimentos comerciais em todo o Brasil, inclusive, com o fechamento de restaurantes e pontos de apoio utilizados pelos caminhoneiros, a PRF com a ajuda de voluntários concentraram esforços para garantir a distribuição de produtos de higiene e alimentação a esses profissionais que garantem a distribuição de diversas mercadorias fundamentais para que o país não sofra com a falta de produtos de primeira necessidade essenciais a toda população.

Desta forma, a Polícia Rodoviária Federal vem apoiando várias ações solidárias e desde 28 de março lançou a campanha: a campanha “Siga em frente, caminhoneiro” com o objetivo de garantir a alimentação e condições mínimas de higiene e saúde aqueles que são os responsáveis pelo abastecimento da população em todo o Brasil.

Na manhã deste sábado (25), em Eunápolis, policiais rodoviários federais orientaram o trânsito, enquanto um grupo de voluntários do Grupo Impacto Radical distribuíam um café da manhã em solidariedade aos motoristas. O objetivo é de estimular os profissionais do volante a prosseguir viagem, de forma a garantir o abastecimento da população neste momento difícil para o país.

Quando a gravidade da emergência faz estabelecimentos às margens das BRs fecharem suas portas, os postos PRF têm se tornado ponto de parada quase que obrigatória para quem precisa se alimentar.

Medidas preventivas e proteção

Sempre que parar, o motorista deve lavar as mãos cuidadosamente. A higiene da cabine também é importante. Se possível, o volante, o câmbio, o freio de estacionamento, as maçanetas e demais peças utilizadas com frequência devem ser higienizadas com água e sabão, álcool em gel ou que tenha concentração superior a 70%. No caso de manusear notas fiscais, documentos e até dinheiro, o motorista deve sempre lavar as mãos depois.

Os cuidados com a alimentação também devem ser mantidos. Utensílios pessoais não devem ser compartilhados. Com hábitos saudáveis, o sistema imunológico é fortalecido. Tão importante quanto comer bem, é dormir bem. Não dirigir por longas horas, além do permitido, é indispensável.

Por | PRF