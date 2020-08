EUNÁPOLIS | Caminhonete Hilux roubada em Salvador (BA) é recuperada pela PRF

As diligências iniciaram após o proprietário que teve o seu veículo clonado informar que estava recebendo multas em locais por onde nunca trafegou.

Um automóvel Toyota/Hilux, com ocorrência de roubo registrada em março/2019, foi recuperado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na tarde desta quinta-feira (06), em Eunápolis (BA), no Extremo Sul da Bahia.

Equipe da PRF realizava fiscalização no perímetro urbano da cidade, na altura do quilômetro 83 da BR 367, quando abordou o carro com placas de Jaguarari (BA). O veículo era conduzido por um idoso de 62 anos.

Durante a fiscalização no veículo, foram encontradas indícios de adulterações nos elementos identificadores, o que levou a equipe a aprofundar a verificação na caminhonete. Com técnicas de análise criminal em fraudes veiculares, os PRFs perceberam elementos que indicavam outro veículo, da mesma marca e modelo, porém com placas diferentes. Essa modalidade de troca de placas é utilizada para tentar ‘burlar’ fiscalizações da polícia.

A polícia também analisou um Boletim de Ocorrência, registrado pelo proprietário da Hilux verdadeira, que teve os dados clonados e utilizado em um veículo com as mesmas características e que possuía ocorrência de roubo. Ele informou que estava recebendo multas em lugares que nunca trafegou e também pontos na carteira sem ter cometido infração de trânsito.

Após consulta ao sistema de dados, os agentes federais constataram se tratar na realidade de um veículo roubado em março/2019, na capital baiana.

Questionado, o motorista disse que negociou o veículo mediante troca em dois terrenos de sua propriedade.

Em seguida, o homem que é empresário foi preso em flagrante delito e encaminhado à Central da Delegacia de Polícia Civil de Eunápolis (BA), para formalização dos procedimentos da lavratura do flagrante.

A PRF orienta que, na pesquisa ou ato da compra, o novo proprietário sempre desconfie de anúncios tentadores, leve-o a um mecânico de confiança e confronte as informações do documento com os elementos identificadores no veículo.

Por | PRF