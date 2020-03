EUNÁPOLIS | Caminhonete Saveiro roubada é recuperada pela PRF na BR 101

Um automóvel VW/Saveiro Cross, com ocorrência de roubo registrada na última segunda-feira (02), foi recuperado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na manhã desta sexta-feira (06), em Eunápolis (BA), no Extremo Sul da Bahia.

Equipe da PRF realizava fiscalização na altura do quilômetro 720 da BR 101, quando abordou o carro com placas de Guarapari (ES). O veículo era conduzido por um homem de 31 anos.

Inicialmente, foram solicitados os documentos do veículo e do motorista, foi quando os PRFs perceberam um certo nervosismo por parte do ocupante, o que levou a equipe a aprofundar a verificação na caminhonete.

Após consulta ao sistema de dados, os agentes federais constataram se tratar na realidade de um veículo roubado na última segunda-feira (02), na cidade de Serra (ES).

Questionado, o motorista disse que negociou o veículo com um amigo e o pagamento está sendo feito de forma parcelada.

Em seguida, o homem que é produtor rural foi preso em flagrante delito e encaminhado à Central da Delegacia de Polícia Civil de Eunápolis (BA), para formalização dos procedimentos da lavratura do flagrante.

A PRF orienta que, na pesquisa ou ato da compra, o novo proprietário sempre desconfie de anúncios tentadores, leve-o a um mecânico de confiança e confronte as informações do documento com os elementos identificadores no veículo.

Em 2020, a quantidade de veículos recuperados com registro de furto, roubo ou adulterados já chega a expressiva marca de 147 unidades. Muitos dos veículos recuperados não possuem seguro e quando são devolvidos aos legítimos proprietários eles se sentem extremamente agradecidos com a ação policial.

Por | PRF