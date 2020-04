EUNÁPOLIS | Corpo de homem é encontrado sem a cabeça

Corpo de homem sem cabeça é encontrado em Eunápolis; polícia investiga Moradores encontraram corpo a 80 metros da casa da vítima, nesta terça-feira (31)

A polícia eunapolitana realizou buscas referentes a um corpo localizado na zona rural do município sem cabeça.

Denílson Carvalho Marinho estava desaparecido desde o final de semana, visto pela última vez no sábado (28). Estava na propriedade a poucos mais de 60 dias.

Foi morto com requinte de crueldade e teve a cabeça arrancada. A polícia encontrou uma faca além de uma enxada com varias marcas de sangue, acreditas que os itens foram utilizados no crime.

O corpo foi encaminhado para o IML de Eunápolis e aguarda a presença de familiares.