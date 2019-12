EUNÁPOLIS | Duas pessoas ficam feridas em acidente de carro

Dois homens ficaram feridos após um acidente envolvendo dois carros na manhã desta terça-feira, 17, na Estrada da Colônia, no município de Eunápolis.

Edmilson Santos Novaes, de 33 anos, e o outro homem, identificado apenas como Cacá, foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levados para o Hospital Regional da cidade. Os dois estavam de carona, cada um em um dos veículos.

O veículo modelo Fiat/Siena, que saia de uma rua para entrar na rodovia, colidiu com um carro Ford/Fiesta, que seguia em direção à localidade conhecida como Colônia. Com o impacto, o motorista do Fiesta perdeu o controle e se chocou com o poste, que ficou pendurado nos cabos de alta tensão.

O acidente teria acontecido porque faltou freio no veículo Siena. A caso vai ser investigado pela polícia

Por | Atarde